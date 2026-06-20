Пошкоджений міст між Генічеськом та Арабатською Стрілкою

У ніч на суботу, 20 червня, підрозділи Сил оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі Херсонської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що міст використовується російськими військами для забезпечення логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями окупаційних сил на південному напрямку.

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Крім того, у Запорізькій області українські військові уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С». Удар було завдано поблизу населеного пункту Долинське.

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Також напередодні Сили оборони завдали ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами російських військ. Йдеться про об'єкти в районах Соледара Донецької області, Грозового у Запорізькій області та Теребрено Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, 10 червня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив про повне знищення Чонгарського мосту Силами оборони. Цей міст з’єднує материкову частину Херсонської області з окупованим Кримом.

16 червня стало відомо, що комбат російської 37-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) скоїв самогубство через неспроможність забезпечити підлеглих пальним та бойовими комплектами.