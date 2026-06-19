БпЛА уразили об’єкти Глібівського підземного сховища газу

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» в ніч на п’ятницю, 19 червня, уразили об’єкти Глібівського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили на сторінці полку.

За даними військових, наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень, а на території об’єкта виникла пожежа. Це, зокрема, підвердили дані сервісу супутникового моніторингу NASA FIRMS.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Газосховище було уражено дронами middle strike класу українського виробництва компанії Fire Point.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Глібівське ПСГ є єдиним газосховищем на території окупованого Криму та відіграє важливу роль у забезпеченні регіону природним газом. За словами військових, його стабільна робота критично впливає на енергосистему півострова, зокрема на роботу великих тепло- та електростанцій, які працюють на природному газі.

«У свою чергу, від надійності електропостачання з цих ТЕС залежать військові об'єкти армії РФ на півострові», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 11 червня, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ успішно атакували військовий обʼєкт російських окупантів у Криму. Для ураження застосували береговий ракетний комплекс «Нептун»