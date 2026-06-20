Клод Гіймо у 1986 році разом з братами заснував компанію Ubisoft Entertainment SA

69-річний співзасновник французької компанії-розробника відеоігор Ubisoft Клод Гіймо загинув в авіакатастрофі на заході Франції. Разом із ним загинув льотний інструктор. Про це 20 червня повідомили Franceinfo й Bloomberg.

За даними медіа, легкомоторний літак Cessna 421 розбився поблизу курортного міста Ла-Боль увечері 19 червня. Літак впав у поле неподалік від злітно-посадкової смуги та загорівся. На борту перебували Гіймо та інструктор, які загинули на місці.

За даними джерел видання Ouest-France, бізнесмен сам сидів за штурвалом літака. Точна причина катастрофи в Ла-Болі наразі не встановлена. Очікується, що французька авіаційна влада розпочне офіційне розслідування інциденту.

Відомо, що Гіймо прямував до Ла-Боля, де цими вихідними мало відбутися авіашоу. 20 червня на аеродромі Ла-Боля приспустили прапори на знак пам’яті про жертв авіакатастрофи.

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Клод Гіймо у 1986 році разом зі своїми чотирма братами заснував компанію Ubisoft Entertainment SA. Під його керівництвом компанія створила низку відомих ігрових франшиз, зокрема Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six і Prince of Persia.

В Ubisoft повідомили, що «з глибоким сумом дізналися про смерть Клода Гіймо, співзасновника групи та голови Guillemot Corporation (корпорація спеціалізується на розробці аудіо- та ігрових аксесуарів, – ред.), унаслідок нещасного випадку».

«У цей важкий час ми співчуваємо його родині та близьким. Наразі жодних подальших заяв робити не будемо», – йдеться у заяві компанії.