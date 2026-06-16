За даними ВМС, літак виконував «програму модернізації радарів»

У США розбився американський стратегічний бомбардувальник Boeing В-52. Усі члени екіпажу, які були на борту, загинули, повідомило у вівторок, 16 червня, Assosiated Press із посиланням на військових чиновників.

Авіатроща сталася на базі американських Повітряних сил у пустелі Мохаве, штат Каліфорнія вранці 15 червня. Літак вилетів на випробувальний політ з авіабази Едвард та розбився практично одразу після вильоту.

На фото з місця події видно, що від літака практично нічого не залишилося. На кадрах також видно злітно-посадкову смугу та машини екстреної допомоги.

Місце аварії літака

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Внаслідок аварії загинули усі вісім членів екіпажу літака. Серед них бути урядові підрядники та військові. Крім того, компанія-виробник літаків Boeing підтвердив, що на борту були двоє його співробітників.

За словами заступника командира 412-го випробувального крила в Едвардсі, наразі незрозуміло, що саме стало причиною аварії. Водночас він розповів, що B-52, який розбився в Мохаве, підтримував «програму модернізації радарів».

Зазначимо, Boeing В-52 Stratofortress – дальній стратегічний бомбардувальник, який зʼявився на озброєнні в США ще у 1955 році. Він здатен перевозити ядерну та неядерну зброю та неодноразово використовувався у війнах за участі американських військових – зокрема, у Вʼєтнамі та Ірані.

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Нагадаємо, 15 червня у Росії розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Він виконував навчальний політ. За попередньою інформацією, у літака відмовили двигуни. Екіпажу вдалося катапультуватися.