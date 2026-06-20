Prostor працював в Україні 21 рік

Мережа магазинів краси та догляду Prostor оголосила про закриття. Компанія ТОВ «Нуміс», яка розвиває мережу, повідомила, що з 1 липня 2026 року почне поступово закривати свої магазини, про це пише All Retail.

У зверненні компанія назвала це рішення непростим і попросила вибачення за те, що не повідомила про зміни раніше. Причин закриття Prostor не пояснили.

У компанії також запевнили, що виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами та оформлять необхідні документи після завершення співпраці.

Prostor працював в Україні 21 рік. Наприкінці 2025 року мережа налічувала 468 магазинів у 22 областях країни. У магазинах продавали косметику, засоби для догляду та побутову хімію.

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До слова, за даними бізнес-аналітичної системи YouControl ТОВ «Нуміс» зареєстроване у 2022 році в Дніпрі. Власником підприємства є Вадим Тугай.