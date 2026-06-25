У Prostor спростували закриття магазинів мережі

Компанія «Нуміс», яка розвиває мережу магазинів краси та догляду Prostor, спростувала інформацію про нібито ліквідацію мережі. У компанії заявили, що магазини продовжують працювати, а бізнес планує розвиток попри війну, пише Liga.Net з посиланням на пресреліз.

«Мережа продовжує свою роботу. Компанія забезпечує роботою понад 2 тис. людей, магазини Prostor працюють у 119 містах України й планують розвиватися надалі», – повідомили у пресслужбі.

У Prostor пояснили, що інформація про закриття мережі з’явилася на тлі оптимізації бізнесу, яку компанія проводить із початку 2026 року. Вона передбачає перегляд операційних і комерційних процесів, скорочення витрат, а також закриття частини нерентабельних магазинів.

За даними компанії, такі зміни вже дали результат. У травні середній обсяг продажів на одну торговельну точку зріс більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

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Комерційна директорка Prostor Ольга Бучковська зазначила, що вести бізнес в умовах війни непросто, однак компанії вдалося стабілізувати операційну діяльність.

Після завершення етапу оптимізації мережа планує представити оновлену бренд-стратегію та нове позиціонування.

Нагадаємо, інформація про нібито закриття мережі Prostor з’явилася у мережі 20 червня. Видання All Retail повідомило, що з 1 липня компанія «Нуміс» почне поступово закривати магазини.

За даними YouControl ТОВ «Нуміс» зареєстроване у 2022 році в Дніпрі. Власником підприємства є Вадим Тугай.