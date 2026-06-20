Дим над Тюменню після атаки БпЛА 20 червня

Удень 20 червня оператори Сил спеціальних операцій завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Тюмені, що розташований за понад 2000 км від українського кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, по НПЗ відпрацювали нові модернізовані дрони виробництва компанії Fire Point. Тепер вони здатні завдавати ударів на відстані 3000 км.

«Тривають і наші мідлстрайки (удари на середню дальність, – ред.) – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику», – зазначив Зеленський.

Зауважимо, жителі російської Тюмені повідомляли, що чули вибухи та бачили стовп диму, що підіймається з боку НПЗ.

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Водночас губернатор Тюменської області РФ Алєксандр Моор заявив про нібито відбиття атаки. За його даними, ніхто не постраждав. Регіональне управління МНС повідомило про ліквідацію пожежі на площі 100 м2.

Як писав ZAXID.NET, 16 та 18 червня українські дрони двічі атакували Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 км від Кремля. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на Московський НПЗ відповіддю на удар росіян по Києво-Печерській лаврі 15 червня.