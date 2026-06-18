Московський нафтопереробний завод двічі за останні два дні потрапляв під масовану атаку дронів

Вранці четверга, 18 червня, безпілотники вдруге за два дні атакували Москву та завдали повторного удару по місцевому нафтопереробному заводу. Там зайнялася масштабна пожежа.

Місцеві мешканці повідомили, що Москву та Підмосковʼя масовано атакують безпілотники, здебільшого рухаючись у напрямку Московського НПЗ. Згодом мер Москви Сєрґєй Собянін визнав, що «кільком дронам вдалося досягнути МНПЗ». Водночас повітряну тривогу у Москві не оголошували.

На фото і відео, оприлюднених у соцмережах, видно кілька осередків загоряння на Московському НПЗ, розташованому в районі Капотня. Внаслідок атаки дронів виникло сильне задимлення на заводі.

На відео також зафіксували момент вибуху одного з резервуарів на території НПЗ. Вибух виштовхнув кришку резервуара.

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Зазначимо, Московський НПЗ належить компанії «Газпромнєфть», забезпечує понад 50% потреб у дизелі та 40% у бензині для регіону. Зокрема, завод постачає авіаційне пальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн т нафти на рік. Завод розташований за близько 15 км від Кремля та за 500 км від кордону з Україною.

Доповнено о 09:19. Сєрґєй Собянін заявив про нібито збиття понад 180 безпілотників над Москвою. Це найбільша кількість дронів, яка атакувала Москву, від початку повномасштабного вторгнення.

Доповнено о 09:58. Через дронову атаку та сильне задимлення через пожежу на НПЗ усі московські аеропорти припинили свою роботу. Наразі тимчасово не працюють «Шереметьєво», «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський».

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Також внаслідок падіння уламків постраждав один з найбільших торгівельних центрів Москви «Садовод». Там зайнялася пожежа, яку намагаються гасити з гелікоптерів. Також через роботу російської ППО та засобів РЕБ пошкоджена низка будинків.

Доповнено 10:02. Президент України Володимир Зеленський прокоментував дронову атаку на Москву та наголосив, що це «цілком справедлива відповідь» на російські удари по українських містах.

«Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 червня Московський нафтопереробний завод вперше уразили українські дрони, там зайнялася масштабна пожежа. За даними Reuters, атака пошкодила первинну переробну установку, що забезпечує понад 50% потужності заводу. Через це НПЗ повністю припиняв роботу.