Внаслідок масованої атаки дронів виникли масштабні пожежі на НПЗ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вранішню атаку на Московський нафтопереробний завод та назвав її відповіддю на удар росіян по Києво-Печерській лаврі 15 червня. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 18 червня, передають «Суспільне» та «Укрінформ».

«Ви бачите, що попри три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, як після масованої атаки на Київ, під час якої постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври, він пообіцяв підготувати відповідь. Тоді він заявив, що Україна «ще скаже» свою відповідь на атаку 15 червня.

«Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли — і всі це знають, і партнери це знають. І точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну», – сказав президент.

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Володимир Зеленський вчергове закликав світ посилити тиск на Росію, наголосивши на необхідності санкцій проти енергетики та «тіньового флоту» Росії. Водночас росіянам він передав, що «пора вже тверезіти і тиснути на свого керівника».

Нагадаємо, вранці 18 червня українські дрони вдруге за три дні атакували Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 км від Кремля. Внаслідок атаки там зайнялася масштабна пожежа, а дим закрив небо над Москвою.

Вперше Московський НПЗ українські дрони уразили 16 червня. Атака пошкодила первинну переробну установку, що забезпечує понад 50% потужності заводу, через це НПЗ повністю припиняв роботу.