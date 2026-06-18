Зеленський назвав атаку на найбільший НПЗ Москви відповіддю на удар по Києво-Печерській лаврі
Раніше президент заявляв, що Україна «ще скаже» свою відповідь на масовану атаку по Києву
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вранішню атаку на Московський нафтопереробний завод та назвав її відповіддю на удар росіян по Києво-Печерській лаврі 15 червня. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 18 червня, передають «Суспільне» та «Укрінформ».
«Ви бачите, що попри три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати», – сказав Зеленський.
Президент нагадав, як після масованої атаки на Київ, під час якої постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври, він пообіцяв підготувати відповідь. Тоді він заявив, що Україна «ще скаже» свою відповідь на атаку 15 червня.
«Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли — і всі це знають, і партнери це знають. І точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну», – сказав президент.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Володимир Зеленський вчергове закликав світ посилити тиск на Росію, наголосивши на необхідності санкцій проти енергетики та «тіньового флоту» Росії. Водночас росіянам він передав, що «пора вже тверезіти і тиснути на свого керівника».
Нагадаємо, вранці 18 червня українські дрони вдруге за три дні атакували Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 км від Кремля. Внаслідок атаки там зайнялася масштабна пожежа, а дим закрив небо над Москвою.
Вперше Московський НПЗ українські дрони уразили 16 червня. Атака пошкодила первинну переробну установку, що забезпечує понад 50% потужності заводу, через це НПЗ повністю припиняв роботу.