Напад стався в одному з міських парків Гданська

У Гданську поліція розслідує напад на 14-річного хлопця, який стався ввечері 14 червня на дитячому майданчику в одному з міських парків. Про це у четвер, 18 червня, повідомило видання Trojmiasto.pl.

Як стало відомо, інцидент стався 14 червня близько 20:30 у парку біля вулиці Святої Барбари. На той момент підліток перебував там разом із друзями та спілкувався українською мовою. За словами батька хлопця та представника родини, саме мова стала причиною агресії. Як розповідає адвокат, до хлопця підійшла невідома жінка і наказала йому не говорити українською.

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«Безпосередньо перед інцидентом хлопець розмовляв українською зі своїми ровесниками. У цей момент невідома жінка звернулася до нього зі словами “не говори українською”, після чого почала застосовувати фізичну силу», – цитує видання позицію представника родини.

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Розповідають, що нападниця неодноразово била хлопця відкритими долонями по голові та вухах, супроводжуючи це образами. Після цього вона, за словами родини підлітка, продовжила напад, завдаючи ударів коліном у голову, а коли хлопець упав, – копала його по голові.

Батько постраждалого розповів, що зупинити напад вдалося лише завдяки втручанню сторонньої жінки, яка перебувала неподалік.

«Вона побачила, що відбувається, вибігла з території школи та зупинила агресивну жінку. Після цього нападниця втекла», – зазначив він.

Після інциденту хлопця доправили до лікарні. У нього були сильний головний біль, запаморочення та нудота, через що медики ухвалили рішення залишити його під наглядом у відділенні невідкладної допомоги. Медична документація підтверджує травму голови та необхідність додаткового обстеження та спостереження.

Представник родини наголосив, що інцидент має ознаки ксенофобського нападу.

«Особливо тривожним є те, що безпосередньою причиною агресії стало використання української мови. Слова нападниці прозвучали одразу перед фізичним насильством», – заявив він.

У поліції Гданська підтвердили, що отримали заяву про напад і вже розпочали розслідування. Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та встановлюють людину, яка причетна до інциденту.

За попередньою інформацією, йдеться про жінку віком приблизно 30-35 років, зі світлим волоссям до плечей, середньої статури, одягнену в темний одяг.

Нагадаємо, 11 червня польські поліцейські повідомили про затримання угрупування, яке підозрюють у викраденні двох 20-річних українців. Викрадачі погрожували українцям, били їх та вимагали гроші. За скоєне чотирьом зловмисникам загрожує до 25 років тюрми.