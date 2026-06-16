У Варшаві невідомі підпалили ресторан, що належить українцям

У центрі Варшави двоє чоловіків підпалили ресторан Mur Mur, що належить українцям. У ресторані спрацювала система пожежогасіння, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Камери спостереження у закладі зафіксували, що, перш ніж втекти з місця злочину, один із зловмисників сфотографував палаючий заклад. Про це у вівторок, 16 червня, повідомили польські новинні сайти Onet та Fakt. За даними Village, власниками ресторану є троє українців: кіберспортсмен Олексій Костильов, відомий як «Ninja», блогер Олександр Слобоженко та Дмитро Розляков.

Подія трапилася в ніч на понеділок, 15 червня. Камери спостереження у ресторані зафіксували, що двоє чоловіків у масках розбили скляні двері ресторану Mur Mur, що розташований на вулиці Хмельній, вилили легкозаймисту рідину на підлогу та меблі, а потім підпалили. У ресторані спрацювала система пожежогасіння. Повідомлення про дим з приміщення пожежники отримали о 3:58 ранку, внаслідок інциденту постраждалих немає. Перш ніж втекти з місця події, один із чоловіків дістав телефон і сфотографував ресторан і це зафіксували камери відеоспостереження.

Власники закладу вважають, що це був навмисний підпал. Правоохоронці, які через кілька хвилин прибули на місце злочину, вилучили записи з камер спостереження. У коментарі для журналістів сайту Fakt поліцейські Варшави зазначили, що «не хочуть спекулювати щодо мотиву злочину».

«Зібрані відеозаписи будуть передані до Варшавсько-Вольської окружної прокуратури у вівторок, 16 червня. Подальші рішення у цій справі прийматиме відповідальний офіцер», – цитує Fakt прессекретарку 4-го районного управління поліції Марту Суловську.

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Власники ресторану повідомили, що найближчим часом планують відновити роботу закладу.

«Вночі хтось прийшов до нашого ресторану у Варшаві з вогнем. Не пограбувати. Не вкрасти. Спалити дотла – разом із працею десятків людей і місцем, куди щодня приходять родини з дітьми. Ніхто не постраждав – цього разу. Але суть проста: у центрі європейської столиці чужий бізнес, праця десятків людей і місце, яке любить громада, стали мішенню для когось, у кого вистачило сміливості лише на те, щоб прийти вночі. Запам’ятайте: усе зафіксовано камерами. Кожен кадр уже в поліції», – написав співвласник ресторану Дмитро Розляков.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що поліція затримала п’ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років, які у Варшаві побили трьох українських підлітків. Одного з постраждалих з травмами госпіталізували до лікарні.