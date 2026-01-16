Володимир Зеленський розповів про снарядний дефіцит для деяких ППО

До ранку пʼятниці, 16 січня, в Україні було кілька систем протиповітряної оборони, які залишилися без ракет. Новий пакет допомоги, який надійшов сьогодні, забезпечив їх необхідними снарядами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з президентом Чехії Петером Павелом у Києві, Зеленський повідомив про надходження «серйозного» пакета ракет для систем ППО. До того в деяких системах не було ракет, щоб відбивати повітряні атаки Росії.

«Іноді хочеться говорити відверто, але не дає такої можливості ситуація. Наприклад, до сьогоднішнього ранку в нас було кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети», – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, в Україні є багато різних систем ППО, тож питання стоїть не тільки щодо американських установок Patriot. Зеленський зауважив, що їх «ніколи не буде вистачати».

Скільки часу не було ракет та до яких установок фіксували дефіцит снарядів, Володимир Зеленський не уточнив.

«Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це — в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо», – розповів президент.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Чехія повідомила, що виконала обіцянку щодо постачання Україні 1,8 млн артилерійських боєприпасів. На її виконання знадобилося півтора року.