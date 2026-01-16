Андрій Горват перебуває під заставою у 10 млн грн

У новорічну ніч перед входом в мукачівський ресторан «Оркестр» побили перехожого. Серед нападників був 17-річний син депутата Закарпатської облради Андрій Горват, який вийшов під заставу у 10 млн грн, призначену судом у справі про резонансне пограбування переселенки.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 16 січня, 17-річний юнак та двоє його 22-річних знайомих між 4:00 і 5:00 1 січня напали на 20-річного хлопця. Вони по черзі завдавали йому удари по голові й тілу, в тому числі різними предметами, не даючи можливості втекти. Про злочин стало відомо лише 7 січня, коли потерпілий звернувся до правоохоронців.

«Усім трьом нападникам інкриміновано хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України). Прокуратура клопотатиме про взяття їх під варту», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали, що один з нападників є обвинуваченим у грабежі переселенки – цю справу наразі розглядає Мукачівський міськрайонний суд. За матеріалами судового реєстру, йдеться про Андрія Горвата, який є сином депутата Закарпатської облради від партії «Батьківщина» Георгія Горвата.

У серпні 2025 року 17-річний Андрій Горват разом з 19-річним Максимом Гаврилцем викрали у 29-річної переселенки 5100 євро та 4 тис. грн, які згодом поділили в одному із закладів Мукачева. Суд арештував обвинувачених, однак за кілька днів після цього рідні Андрія Горвата внесли за нього 10 млн грн застави і він вийшов із СІЗО.