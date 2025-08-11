За інформацією Віталія Глаголи, одним з грабіжників є 17-річний син депутата Закарпатської облради

Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту 17-річного підлітка та його 19-річного спільника, які привласнили всі заощадження жінки з інвалідністю, що переїхала на Закарпаття з окупованого Донецька. Підозрювані зможуть вийти на волю, якщо внесуть 10 млн грн застави.

Йдеться про інцидент, який стався 8 серпня у Мукачеві. За інформацією поліції Закарпатської області, двоє зловмисників незаконно заволоділи грошима 29-річної жінки, яка переїхала в регіон із зони бойових дій. Вони увійшли у довіру до потерпілої та пообіцяли допомогти їй із пошуком житла.

«Під приводом огляду майбутньої квартири 19-річний зловмисник, за домовленістю зі спільником, вивіз потерпілу на місцевий кар’єр, де мала відбутися зустріч з орендодавцем. Однак, щойно жінка вийшла з авто, фігурант з її особистими речами втік», – зазначили правоохоронці.

Загалом грабіжники викрали у потерпілої 5100 євро та 4 тис. грн, які згодом поділили в одному із закладів Мукачева. За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, одним із підозрюваних є 17-річний син депутата Закарпатської облради від партії «Батьківщина» Георгія Горвата – Андрій Горват, а його спільником – 19-річний Максим Гаврилець.

У понеділок, 11 серпня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що суд взяв під варту обох закарпатців, визначивши для них по 10 млн грн застави. За грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.