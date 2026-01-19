Андрій Горват є сином депутата Закарпатської обласної ради від партії «Батькіщина» Георгія Горвата

Суд обрав запобіжні заходи неповнолітньому сину депутата Закарпатської облради Андрію Горвату та його 22-річному спільнику, які жорстоко побили перехожого. Обох підозрюваних арештували без права внесення застави.

Йдеться про інцидент, який стався у новорічну ніч поблизу ресторану «Оркестр» у Мукачеві. Андрій Горват разом з двома 22-річними товаришами жорстоко побили 20-річного хлопця. Сталося це після того, як син депутата Закарпатської обласної ради вийшов з СІЗО під заставу у 10 млн грн, призначену судом у справі про пограбування переселенки.

У понеділок, 19 січня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що 17-річному учаснику бійки в Мукачеві та його повнолітньому спільнику обрали запобіжний захід.

«За клопотанням прокурора, їх обох взято під варту без можливості внесення застави. По третьому підозрюваному розгляд ще триває», – розповіла речниця Марина Безега.

Нагадаємо, у серпні 2025 року 17-річний Андрій Горват разом з 19-річним Максимом Гаврилцем викрали у 29-річної переселенки 5100 євро та 4 тис. грн, які згодом поділили в одному із закладів Мукачева. Суд арештував обвинувачених, однак за кілька днів після цього рідні Андрія Горвата внесли за нього 10 млн грн застави і він вийшов із СІЗО.

Андрій Горват є сином депутата Закарпатської обласної ради від партії «Батьківщина» Георгія Горвата. У вересні 2025 року депутата, який очолює комісію облради, що контролює лісову сферу, викрили на незаконному продажі цінної деревини. За даними слідства Георгій Горват був організатором схеми. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.