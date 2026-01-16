Суд адміністративного та публічного права швейцарського кантону Во відхилив апеляцію 40-річного громадянина України та зобов’язав його відшкодувати понад 67 тис. франків (3,6 млн грн за курсом НБУ) незаконно отриманої соціальної допомоги. Про це повідомили видання 24 heures та 20 minuten.

Як зазначає 24 heures, українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та отримав статус тимчасового захисту S. До травня 2024 року він користувався соціальною підтримкою, яку надає організація EVAM.

Під час адміністративного розслідування з’ясувалося, що чоловік володів автомобілем Porsche Cayenne орієнтовною вартістю 37,5 тис. франків, а також регулярно подорожував країнами Європи, зокрема Австрією, Францією, Італією, Німеччиною, Португалією, Бельгією та Люксембургом. При цьому він активно витрачав значні суми, які надходили на його рахунки, зокрема в євро.

Суд визнав спосіб життя українця таким, що не відповідав статусу особи, що перебуває у скрутному матеріальному становищі. У зв’язку з цим його зобов’язали повернути 67 тис. 336 франка отриманої соціальної допомоги.

Судді також наголосили, що автомобілі вважаються частиною майна, а біженці повинні дотримуватися тих самих правил, що й інші отримувачі соціальної допомоги. Враховуючи наявність у чоловіка достатніх ресурсів для самостійного забезпечення своїх потреб і відсутність доказів його доброчесності, суд підтвердив скасування виплат та залишив апеляцію українця без задоволення.