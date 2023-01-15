Суботній ворожий удар по житловому будинку,зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230

Станом на 8:50 ранку неділі, 15 січня, кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі зросла до 20 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що серед жертв – одна дитина.

Він також повідомив, що травмовано 73 людини, з них 14 діток. Врятувати вдалося 38 мирних мешканців, з них – шестеро дітей.

Крім того, є 37 повідомлень про зниклих людей. Розшукуються 33 мешканці зруйнованого будинку.

« 73-є поранені – понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанімації – важкі. Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей…», – написав в Telegram голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

Суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків.

У ДСНС повідомили, що триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах. А також – пошуково-рятувальні роботи і демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці під час масованої ракетної атаки на Україну в суботу, 14 січня, влучили в дев’ятиповерхівку у Дніпрі, під завалами є люди.