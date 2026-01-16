Презентація відбудеться 20 січня у публічноісторичному просторі «Після тиші»

У вівторок, 20 січня, у Львові презентують проєкт «Неволя: документальна спадщина радянських масових переслідувань», присвячений оцифруванню сімейних архівів часів радянських репресій. Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Відвідувачі зможуть дізнатися, які сліди радянські репресії 1940-1950-х років лишили у сімейних архівах та що можна з них дізнатися. Зокрема, як репресовані документували своє повсякденне життя, чому світлини наших дідусів та бабусь можна знайти в архівах зовсім незнайомих людей, чи фотографувалися ув'язнені таборів ГУЛАГу.

Також дослідники продемонструють світлини та документи, які їм вдалося відшукати та викупити на інтернет-аукціонах, а згодом реконструювати історії людей, яким вони належали.

Презентація відбудеться 20 січня о 18:00 у публічноісторичному просторі «Після тиші» (м. Львів, вул. Гребінки 6).