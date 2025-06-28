Невелике селище Макарів розташоване за 60 кілометрів від Києва. На початку повномасштабного вторгнення воно потрапило в російську окупацію й було звільнене наприкінці березня 2022 року. У одному з місць дислокації росіян після деокупації селища знайшли справу примусової робітниці з Львівщини Анни Островської. Як там опинились документи – не відомо, адже її родичів у Макарові місцеві дослідники не знайшли.

ZAXID.NET поспілкувався з істориками, які досліджують українських примусових робітників і робіниць, та на прикладі справи Анни Островської розповідає, як і чому вони переважно замовчували цю сторінку свого життя.

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«Я розвозив листи на власному авто як листоноша»

Історик Віталій Гедз понад 10 років працював у музеї історії Другої світової війни в Києві, а з 2016 року очолює Макарівський історико-краєзнавчий музей. Ще до повномасштабної війни він досліджував історію «остарбайтерів», оскільки його родичі також були вивезені на примусову працю в Німеччину. Під час дослідження цієї теми Віталій Гедз дізнався, що в архіві Київської області зберігаються деякі листи місцевих остарбайтерів

«Так склалося, що перша справа, на яку я натрапив у архіві, була з мого села. У цій папці я знайшов лист від родички до моєї тітки. Несподіванкою було побачити й фото, де зображені всі три мої родички, яких під час гітлерівської окупації вивезли до Німеччини. Я показав це фото мамі, вона запитала, чи є листи по інших мешканцях села і запропонувала знайти інформацію і по них», – розповідає Віталій Гедз.

Із цього виникла ідея проєкту, в межах якого хотіли повернути листи, які зберігалися у архівах, родичам остарбайтерів. Однак, станом на 2012 рік, за законами Радянського Союзу на них іще діяв гриф секретності.

«У квітні 2018 року мені подзвонила директорка архіву і сказала, що в частини листів спливає термін дії грифу, тому ми змогли з ними попрацювати. Тому з травня ми спробували запустити такий проєкт – організувати вручення листів. Це були копії, оскільки справжні ми не могли забрати з архіву. Вже за рік проєкт отримав назву "Не прОСТі листи". З 2019 року проєкт охопив всю Київську область й до 2020 року рідним вручили понад три тисячі листів», – пригадує історик.

На час карантину проєкт призупинився, однак згодом його відновили у форматі персональних вручень: Віталій Гедз як листоноша на власному авто розвозив листи рідним остарбайтерів.

Незадовго до повномасштабного вторгнення історик дізнався, що в селі Усівка живе 95-річна “остарбайтерка”, якій планували вручити її ж лист часів примусової праці в Німеччині до брата. Однак цим планам завадила війна, а через рік «остарбайтерка» померла. Після цього Віталій Гедз вирішив призупинити проєкт «НепрOSTі листи» та збирати речі, пов’язані з російсько-українською війною.

Під час одного з виїздів на позиції, де стояли російські війська, на території місцевого гольф-клубу, в одній із землянок серед російських газет та листівок він знайшов фільтраційну справу мешканки Львівщини Анни Островської. Інших подібних артефактів там не було.

«Ми думали, що це якась стара газета, тому навіть не взяли її до уваги спершу, однак потім я з’ясував, що це фільтраційна справа. Я подумав, що це знак і потрібно відроджувати проєкт із врученням листів», – пригадує Віталій Гедз.

Що відомо про Анну Островську

За словами історика, справа Анни Островської не має ознак того, що вона була в архіві органів КДБ. Яким чином вона могла опинитися на позиціях російських солдатів, не відомо.

Анна Островська на фото 1943 року. З фондів Макарівського музею

«Всі справи прошиваються, а на цій справі нема жодного сліду прошивки і навіть немає пронумерованих аркушів, тому, що зазвичай в архівах сторінки нумерують. Тому виникла думка, що вона могла зберігатися в родинному архіві. Ми намагалися знайти родичів Анни через старост та місцевих жителів Макарова, також публікували повідомлення в місцевій газеті. Але, зі слів старости, нікого з рідних в Макарові знайти не вдалось», – розповів історик.

Справа була обгорнута в стару радянську газету «Ленінський шлях», датовану квітнем 1947 року, що виходила в Камʼянка-Бузькому районі. З документів відомо, що після фільтрації справу Анни Островської передали на зберігання в Львівську область.

Із оцифрованих документів відомо, що Анна Островська народилася у 11 лютого 1917 року в селі Тадані із Камʼянка-Бузького району на Львівщині. У її анкеті вказано, що за національністю вона українка й була безпартійною. З серпня 1942 по травень 1945 року вона працювала на фермерському господарстві в Айхені, що в землі Баварія в Німеччині.

Посвідчення Анни Островської, надане військовою адміністрацією США після її звільнення у 1945 році. З фондів Макарівського музею

У 1945 році її звільнили війська США. Анна Островська просила повернути її в рідне село на Львівщину й за рішенням фільтраційної комісії СРСР її відправили додому. За два роки її перевіряли співробітники радянського МВС, однак компрометуючих матеріалів щодо неї не знайшли.

Довідка на Анну Островську, складена Таданівською сільрадою в 1947 році. З фондів Макарівського музею

Судячи з документів, Анна Островська повернулась в рідне село, де займалась сільським господарством. Історик та співзасновник громадської організації «Після тиші» Андрій Усач припустив, що її справа могла загубитися під час передавання з колишнього архіву КДБ до Держархіву Львівської області в 1990-х. Після цього її могли продати у приватну колекцію.

«Насправді на інтернет-аукціонах вже траплялися документи на примусових робітників і робітниць, і саме з Львівщини, теж явно колись вони були в архіві КДБ», – зазначив Андрій Усач.

Фільтраційну справу Анни Островської оцифрували в межах проєкту H-Files, який реалізують Арользен архів та ГО «Після тиші» у співпраці з низкою ініціатив по всій Україні для пошуку та оцифрування мікроархівів, що стосуються Другої світової війни, зокрема й з Макарівським музеєм.

Віталій Гедз (Макарівський музей) та Анна Яценко (ГО «Після тиші») під час реалізації проєкту H-Files

«Вони намагалися замовчувати свій досвід»

Загалом близько 2 мільйонів українців були вивезені в Німеччину на примусову працю, з них третина не повернулася. Це не означає, що вони померли, серед тих, хто не повернувся, пояснює історик, це ті, хто залишився жити на Заході, або не пройшов радянську фільтрацію і потрапив у табір.

Андрій Усач наголошує, що для українських примусових робітниць та робітників поневіряння не завершилися навіть після Другої світової війни.

«Ті з них, які поверталися додому, а це більшість, вимушено проходили радянські перевірки на політичну благонадійність, так звані фільтрації. Це була досить принизлива процедура: їх допитували чи, мовляв, не добровільно виїхали, чи не співпрацювали якимсь чином з нацистами, чи не проводили антирадянської діяльності, чи не контактували із західними військовими – американськими, британськими, французькими чи іншими. При цьому вилучали особисті документи, а іноді фото та листи. Таку ж перевірку Анна Островська пройшла у вересні 1945 року у перевірочно-фільтраційному пункті НКВС у Мостиськах», – каже Андрій Усач.

Якщо вдавалося успішно пройти цю перевірку, то дозволяли повертатися додому, де остарбайтерів брали на облік і за якийсь час проводили повторну перевірку: знову допитували, перевіряли наявність будь-яких «компрометуючих матеріалів». Якщо вони її успішно проходили, то лише тоді людину визнавали перевіреною, а фільтраційну справу передавали в архів спецслужб.

Деякі справи могли й надалі залишатися на так званому оперативно-обліковому обліку. Це стосувалося тих, кого звільнили армії західних країн, адже в СРСР вони вважалися потенційними шпигунами. За будь-якої потреби їхні справи могли в будь-який момент знову підняти, а на практиці це блокувало колишнім примусовим робітникам та робітницям доступ до кращої освіти чи роботи, а про роботу на відповідальних посадах чи виїзд закордон взагалі не могло бути й мови.

Так було і у випадку з Анною Островською, адже в її справі є відповідна приписка, що її звільнили війська США. Поступово з цього обліку колишніх примусових робітників та робітниць почали знімати в другій половині 1950-х років.

«Очевидно, все це впливало на поведінку колишніх примусових робітників і робітниць: вони намагалися замовчувати свій досвід, приховували пережите навіть від найрідніших, до прикладу, від дітей, оскільки побоювались, що це може негативно вплинути на їхню освіту чи кар’єру», – розповідає Андрій Усач.

Багато хто після війни намагався змінити місце проживання, аби таким чином уникнути радянського контролю. Часто їхали туди, де було легше знайти роботу, приміром, на Донбас. Історики знають випадки, коли знищували будь-які згадки про перебування на примусовій праці: фото, листи, щоденники. Якщо жінки народжували у Німеччині дітей і поверталися з ними додому, то намагалися сфальсифікувати документи – вписували, мовляв, ті народилася вже після війни і на території Радянського Союзу.

«У результаті виходить ситуація, що люди нині знають дуже мало про історії своїх бабусь та дідусів і навіть, коли намагаються щось дізнатися, то не завжди можуть знайти потрібну інформацію. Ми звертаємося до українських та німецьких архівів, якщо пощастить, то вдається знайти не просто, де й коли та чи інша людина була на примусовій праці, а й навіть розшукати фото чи написані власноруч листи», – зазначає історик.

Віталій Гедз додає, що родичі «остарбайтерів» по-різному реагують на листи, які вони повертають у межах свого проєкту. Багато хто із них навіть не здогадувався про таку долю рідних та називає їх «листами з того світу».