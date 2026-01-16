Оториноларинголог Арсен Думич

Оториноларинголог Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») Арсен Думич став представником України в Раді ESPO (European Society of Pediatric Otorhinolaryngology) - професійній асоціації, що об’єднує дитячих ЛОР-лікарів з усієї Європи для обміну знаннями, просування найкращих клінічних практик та підвищення якості допомоги дітям, повідомили у медзакладі.

«Вкрай важливо представляти Україну, а також розвивати дитячу оториноларингологію, обмінюватися знаннями, сприяти навчанню та покращенню лікування захворювань вуха, горла та носа у дітей», – каже Арсен Думич.

Як повідомив ZAXID.NET керівник Клініки дитячої оториноларингології Центру дитячої медицини Федір Юрочко, який раніше був представником України у Раді ESPO, до Ради від кожної країни входять два представники. Окрім Арсена Думича, Україну в Раді представлятиме дитяча отоларингологиня з Чернівців Оксана Левицька. Вони представлятимуть Україну щонайменше два роки.

Участь у роботі Ради ESPO розширює можливості для міжнародної співпраці, обміну знаннями, впровадження сучасних підходів і розвитку дитячої оториноларингології в Україні. Це дозволить маленьким пацієнтам отримувати медичну допомогу відповідно до найкращих європейських стандартів.