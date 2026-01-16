Службовий роман – одна з найризикованіших, але й найпривабливіших сюжетних ліній у кіно. Режисери люблять історії, де кохання народжується між дедлайнами, нарадами й корпоративними правилами. ZAXID.NET зібрав добірку фільмів, які доводять: офіс може стати місцем не лише кар’єрних злетів, а й справжніх почуттів.

«Освідчення» (2009)

The Proposal

Маргарет – сувора керівниця, яку в офісі всі ненавидять. Але одного разу вона опинилась під загрозою депортації до Канади, тому вирішила збрехати, що її підлеглий Ендрю – її наречений. Після цього вони були вимушені грати пару перед рідними Ендрю.

«Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003)

How to Lose a Guy in 10 Days

Енді Андерсон веде колонку в модному журналі, де дає різні життєві поради жінкам. Багато порад вона випробовує і на собі. Так вона погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – вона планує змусити хлопця її кинути. Для цього вона знайомиться з Бенджаміном Баррі, але не підозрює, що він уклав зворотне парі – йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття. У гонитві за кар’єрою Енді та Бенджамін закохуються по-справжньому.

«Підстава» (2018)

Set It Up

Втомившись від шаленого робочого графіку та примх начальників-трудоголіків, Чарлі та Гарпер приходять до геніальної ідеї: звести їх. Затіваючи цей авантюрний план, вони сподіваються не тільки полегшити собі життя, а й внести трохи романтики в сірі будні своїх начальників. Однак у процесі між самими Чарлі і Гарпер починають виникати почуття, що змушують їх переосмислити власні погляди на любов і кар’єру.

«Кохання з повідомленням» (2002)

Two Weeks Notice

Джордж найняв Люсі як помічницю майже випадково, і вона старанно виконувала набагато більше обовʼязків, ніж мала б. Зрештою начальник без неї став безпорадним, а вона втомилась від ролі няньки. Усвідомивши це, Люсі пише заяву на звільнення, але Джордж ставить їй умову – дівчина повинна знайти собі рівноцінну заміну.

«Гола правда» (2009)

The Ugly Truth