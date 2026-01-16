Від жорсткої конкуренції до палкого кохання: 5 службових романів у кіно
Добірка ZAXID,NET0
Службовий роман – одна з найризикованіших, але й найпривабливіших сюжетних ліній у кіно. Режисери люблять історії, де кохання народжується між дедлайнами, нарадами й корпоративними правилами. ZAXID.NET зібрав добірку фільмів, які доводять: офіс може стати місцем не лише кар’єрних злетів, а й справжніх почуттів.
«Освідчення» (2009)
The Proposal
Маргарет – сувора керівниця, яку в офісі всі ненавидять. Але одного разу вона опинилась під загрозою депортації до Канади, тому вирішила збрехати, що її підлеглий Ендрю – її наречений. Після цього вони були вимушені грати пару перед рідними Ендрю.
«Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003)
How to Lose a Guy in 10 Days
Енді Андерсон веде колонку в модному журналі, де дає різні життєві поради жінкам. Багато порад вона випробовує і на собі. Так вона погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – вона планує змусити хлопця її кинути. Для цього вона знайомиться з Бенджаміном Баррі, але не підозрює, що він уклав зворотне парі – йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття. У гонитві за кар’єрою Енді та Бенджамін закохуються по-справжньому.
«Підстава» (2018)
Set It Up
Втомившись від шаленого робочого графіку та примх начальників-трудоголіків, Чарлі та Гарпер приходять до геніальної ідеї: звести їх. Затіваючи цей авантюрний план, вони сподіваються не тільки полегшити собі життя, а й внести трохи романтики в сірі будні своїх начальників. Однак у процесі між самими Чарлі і Гарпер починають виникати почуття, що змушують їх переосмислити власні погляди на любов і кар’єру.
«Кохання з повідомленням» (2002)
Two Weeks Notice
Джордж найняв Люсі як помічницю майже випадково, і вона старанно виконувала набагато більше обовʼязків, ніж мала б. Зрештою начальник без неї став безпорадним, а вона втомилась від ролі няньки. Усвідомивши це, Люсі пише заяву на звільнення, але Джордж ставить їй умову – дівчина повинна знайти собі рівноцінну заміну.
«Гола правда» (2009)
The Ugly Truth
Еббі Ріхтер – успішна продюсерка ранкового шоу, але з особистим життям у неї не складається. Керівництво каналу наймає Майка Чадвея, який повинен допомогти підвищити рейтинги шоу. Але Еббі не задоволена таким поворотом подій, бо тепер їй доведеться ділити студію зі спеціальним кореспондентом. До того ж Майк поводиться нахабно, дозволяє собі непристойно жартувати і викликає провокацію. Втім Еббі все ж потрібно буде подружитись із новим колегою задля особистої вигоди.