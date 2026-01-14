Романтичні стосунки між людьми, у яких суттєва різниця у віці, часто викликають суперечки, але саме тому вони так приваблюють кінематограф. У цій добірці ZAXID.NET пропонує фільми, що досліджують тему кохання поза віком та соціальними очікуваннями.

«Думка про тебе» (2024)

The Idea of You

40-річна власниця артгалереї Солен супроводжує доньку-підлітку на музичний фестиваль. Там вона випадково знайомиться з 24-річним солістом популярного бойз-бенду. Між ними виникає пристрасний роман. Та замість того, щоб насолоджуватися стосунками, Солен стикається з осудом суспільства та шаленим тиском преси.

«Будь моїм хлопцем» (2012)

20 ans d’écart

Аліса Лантенс – провідна редакторка одного з наймодніших молодіжних журналів. Намагаючись отримати її посадку, молодші конкурентки часто нагадують Алісі про вік – їй за 30, та з особистим життям у неї не складається. Жінка вирішує завести роман з 18-ї річним хлопцем, аби здаватися в очах своїх колег більш сучасною. Її випадковий знайомий Бальтазар вчиться на архітектора і давно в неї закоханий, тому погодився зіграти хлопця Аліси.

«Цей незручний момент» (2015)

One Wild Moment

Лорен і Антуан – близькі друзі, яким давно за 40. Одного разу вони вирішують поїхати у відпустку на Корсику та взяти з собою 17-річних доньок. Марі та Луна не в захваті від цієї поїздки, але згодом шукають собі розваги. Марі починає зустрічатися з новим знайомим із місцевої вечірки, а Луна несподівано для себе закохується в найкращого друга батька.

«Краса по-американськи» (1999)

American Beauty

Контроверсійний фільм про середній вік, бажання та захоплення молодою жінкою. Головний герой Лестер переживає кризу середнього віку. Проблеми оточують його зі всіх сторін – як у родині, так і на роботі. Нещасний батько та неодноразово зраджений чоловік ледве не впадає в депресію. Несподівано життя перевертається з ніг на голову, коли він закохується в найкращу подругу своєї доньки. Саме ця подія докорінно змінює все його подальше життя.

«Читець» (2008)

The Reader

15-річний Міхаель Берг дорогою зі школи відчуває раптове нездужання. Поруч виявляється лише Ханна Шміц – кондукторка трамвая, яка і доводить хлопчика додому. Коли хвороба відступає, Міхаель приходить віддячити рятівниці. Після цієї зустрічі між ними виникає пристрасний роман. Ці стосунки парі доводиться тримати в таємниці. Одного разу Ханна зникає й знову повертається в життя Міхаеля через 7 років. Хлопець виріс і став юристом, а Ханну судять у справі Освенцима, як одну з наглядачок.

«Мій найкращий коханець» (2005)

Prime

37-річна кар’єристка Рафі Гардет переживає розлучення й знайомиться з 23-річним художником Девідом Блумбергом. Жінка ділиться всіма секретами з психотерапевткою Лізою Мецгер, яка допомагає Рафі подолати страх близькості. Стосунки між лікаркою та пацієнткою змінюються, коли з’ясовується, що Девід – син Лізи. Попри сильну взаємну симпатію, Рафі та Девід розуміють, що різниця у віці та різні погляди на життя створюють багато конфліктів і ставлять під сумнів спільне майбутнє.