У 90-х харизматичні близнючки Мері-Кейт та Ешлі Олсен були справжніми зірками сімейних комедій, яким пророкували велике майбутнє в кіно. Однак подорослішавши дівчата обрали модну індустрію і фактично зникли з кіноекранів. Утім їхні ранні ролі, сповненні дитячого авантюризму та безтурботної романтики, стали символом дитинства і підліткової епохи. Тож ZAXID.NET пропонує пригадати найпопулярніші фільми з близнючками Олсен.

«Двоє: я і моя тінь» (1995)

It Takes Two

Двоє дівчаток дуже схожі, але не є рідними сестрами. Діти випадково зустрілися і подружилися на літньому відпочинку й вирішили обмінятися місцями, щоб вплинути на життя близьких: уберегти батька-вдівця однієї від небажаного для доньки шлюбу і закохати його у виховательку іншої дівчинки.

«Паспорт до Парижа» (1999)

Passport to Paris

Фільм розповідає про двох сестер-близнючок Мелані та Елісон, які їдуть до Парижа відвідати дідуся – американського посадовця. Дівчата переживають безліч пригод і втікають від няньки, яка дізналася про їхні пригоди і збирається повернути їх додому.

«Рот на замку» (2000)

Our Lips Are Sealed

Близнючки Еббі і Медді Паркер випадково стали свідками злочину, і тепер змушені перебувати під цілодобовою охороною співробітників ФБР. Їм часто змінюють місце проживання, адже вони всім новим друзям розповідають про побачене. Після багатьох переїздів близнючки опинилися в Австралії. Але і тут на їхній слід вийшли злочинці, які все ще хочуть отримати діамант, який одна із сестер кинула в сумочку і забула.

«Сонячні канікули» (2001)

Holiday in the Sun

Медісон та Алекс Стюарт – сестри-близнючки з Іллінойсу, яких батьки на зимових канікулах відвезли на Багамські острови. Спершу сестри розчаровані тим, що вони не змогли поїхати на Гаваї з друзями, проте насолоджуючись Карибським морем вони швидко змінили свою думку. Алекс закохується в працівника курорту Джордана, але закоханою в хлопця виявляється й розбещена спадкоємиця Браяна Воллес. Одного разу Джордан потрапляє в неприємну ситуацію із контрабандистом археологічних артефактів і сестри Стюарт переконані, що повинні допомогти очистити його репутацію.

«Одного разу у Римі» (2002)

When in Rome

Сестрам Лейлі і Чарлі випав унікальний шанс попрацювати під керівництвом одного з найвідоміших у світі модельєрів. Дівчата вирушають на стажування і Рим, але виявляється, спершу їм треба зарекомендувати себе й лише тоді вони познайомляться з кумиром Дереком Хеммондом. З цього моменту між героями починається запекла боротьба, та чи зможуть близнючки довести, що саме вони гідні працювати з Хеммондом?

«Татусь з афіші» (1998)

Billboard Dad

Сестри-близнючки живуть лише з батьком, і їх бентежить, що він самотній. Вони вирішують розмістити величезний плакат із зображенням тата на будівлі в одному з найбільш людних районів міста. В оголошенні вказано, що успішний чоловік шукає дружину, яка зможе задовольнити низку вимог. Але навіть попри величезний перелік вимог до дівчат, потенційні наречені не дають чоловікові проходу. При цьому, сам батько-одинак навіть не підозрює про витівку близнючок. А ті організовують справжнє детективне агентство з розслідування минулого потенційних кандидаток на дружину.