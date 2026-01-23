Кадр з фільму «Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено»

Стрічка «Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено» (Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renau), у якому йдеться про американського журналіста, який загинув в Ірпіні, був номінований на «Оскар». Картина про війну в Україні потрапила до категорії «короткометражний документальний фільм». Стрічку створив молодший брат журналіста Крейг Рено, також журналіст.

51-річний Брент Рено загинув в Ірпені у 2022 році під час російського обстрілу. Разом з іншими журналістами він фіксував евакуацію людей. Він був військовим репортером, документалістом, працював у Афганістані та Іраку. Його роботи отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно. Про це йдеться на сторінці Національної спілки журналістів.

Світова прем'єра фільму «Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено відбулася на кінофестивалі SXSW», де він отримав приз глядацьких симпатій у номінації документальних короткометражних фільмів.

Брента Рено було вбито російськими військовими 13 березня 2022 року, він став першим американським журналістом, який загинув, фіксуючи події війни в Україні. Його молодший брат і колега Крейг Рено забрав тіло Брента та його останні записи й привіз їх до Арканзасу. На основі репортажів Брента Рено і створено фільм.