Хороше біографічне кіно не просто переказує факти, а занурює глядача у внутрішні конфлікти, страхи й переломні моменти великих особистостей. Байопіки розповідають про легендарних митців, ікон культури та людей, чиї рішення змінили хід історії. ZAXID.NET пропонує добірку драматичних біографічних фільмів, які тримають глядача у напрузі до останнього кадру.

«Богемна рапсодія» (2018)

Bohemian Rhapsody

Фільм розповідає захопливу історію соліста популярної рок-групи Queen. Фредді – людина з неймовірними талантами, великими перспективами і прагненням до підкорення нових музичних вершин, тож фільм намагається показати не лише його музичний шлях, а й його особисті переживання та звершення.

«Оппенгеймер» (2023)

Oppenheimer

Це історія про геніального вченого Роберта Оппенгеймера, який винайшов атомну бомбу в США. Увесь фільм побудований на біографії вченого і його внутрішніх переживаннях через сумнівний винахід, який мав би зупинити війну, однак породив смертельну зброю, що здатна знищувати цілі міста.

«Вбивці квіткової повні» (2023)

Killers of the Flower Moon

На початку 1920-х племʼя осейджів виявляє нафту в індіанській резервації в Оклахомі, і корінний народ стає надзвичайно багатим. По сусідству із заможними індіанцями живе Вільям Гейл – забезпечений скотар і друг племені осейджів. Після Першої світової війни на ферму Гейла прибуває його племінник Ернест Беркгарт, який отримує посаду водія і, виконуючи прохання дядька, погоджується посвататися до Моллі, молодої жінки із заможної індіанської родини. Після весілля Ернест може стати повноправним власником земель багатих на нафту, але спочатку мають померти родичі Моллі та вона сама.

«Ейр» (2023)

Air Jordan

В основі сюжету історія про те, як Сонні Ваккаро, консультант з баскетболу фірми Nike, та співзасновник Nike Філ Найт у середині 80-х років підписали контракт із амбітним спортсменом Майклом Джорданом. Відтоді Nike випустила 37 моделей кросівок Air Jordan та створила кілька модифікованих лінійок.

«Лінкольн» (2012)

Lincoln

Фільм присвячений життю шістнадцятого президента Авраама Лінкольна, який прославився скасуванням рабства в США, перемогою над Конфедерацією в Громадянській війні, рішенням аграрного питання, запобіганням розпаду країни. Не важко уявити втрату, яка спіткала Америку після його смерті. Саме перед цим днем ​​Лінкольну, під час перебування на виставі в театрі Форда, завдали смертоносного пострілу в голову.

«Ігри розуму» (2001)

A Beautiful Mind

Фільм розповідає життя вченого, лауреата Нобелівської премії з економіки. Джонатан Неш вже в юності виявляв неабиякі здібності до математики, і зробив в цій науці прорив. У нього пристрасть до вирішення кодів і найскладніших математичних задач, але спеціальністю Неша стала теорія ігор. Одного разу доля підносить Нешу удар, який йому доведеться тримати все життя.

«Річард Джуелл» (2019)

Richard Jewel

В один із днів Олімпійських ігор 1996 року, які відбуваються в Атланті, приватний охоронець Річард Джуелл виявляє сумку з вибуховим пристроєм і терміново відводить людей із зони ураження. Але бомба все-таки вибухає, гинуть двоє людей, понад сотня отримує поранення. Завдяки уважності і своєчасним діям Джуелла врятовані сотні життів, однак уже через два дні герой стає головним підозрюваним у теракті. ЗМІ підхоплюють цю історію і виставляють Джуелла ворогом. На його захист стає адвокат Вотсон Браянт, і разом їм доведеться протистояти судовій системі, громадській думці, ЗМІ і ФБР.