Часто серіали, які планувалися на сезон чи два, завойовують глядацький успіх і розтягуються на роки. Але не всі актори готові присвятити так багато часу лише одній ролі, тож часом режисерам доводиться йти на ризикований крок і замінювати актора, що грає головного героя. Більшість таких замін стають вироком навіть для рейтингових проєктів, однак є серіали, де авторам вдалось успішно провести заміну. ZAXID.NET пропонує кілька таких прикладів.

«Відьмак» (Геральт)

Генрі Кавілл втілив роль Геральта у перших трьох сезонах серіалу, а у 2022 році оголосив, що покидає проєкт. Надалі цю роль зіграв американський актор Ліам Гемсворт. Наразі відомо, що актор підписав контракт на 4 і 5 сезони.

«Гра престолів» (Дааріо Нахаріс)

У третьому сезоні роль коханця Данерис Таргарієн зіграв британський актор Ед Скрейн. А з четвертого сезону цю роль почав грати інший актор – Міхіль Гаусман. Офіційна причина, через яку Скрейн залишив проєкт, – він був занадто зайнятий на зйомках бойовика «Перевізник 4». Але сам актор пізніше розповідав, що не планував залишати шоу, це було рішення авторів.

«Спартак» (Спартак)

Із перших сезонів роль Спартака виконував Енді Вітфілд. Виробництво другого сезону відклали, бо актору діагностували неходжкінську лімфому, від якої він помер у 2011 році. Тож у наступних сезонах серіалу роль Спартака виконав Ліам Макінтайр.

«Корона» (Єлизавета ІІ)

У цьому випадку заміна акторки на роль королеви була необхідна, аби показати вікові зміни. У перших двох сезонах Єлизавету ІІ зіграла Клер Фой. У третьому та четвертому сезонах – Олівія Колман, а літню королеву виконала Імельда Стонтон.

«Гаррі Поттер» (Албус Дамблдор)

У перших двох фільмах «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і Таємна кімната» роль Дамблдора виконав Річард Гарріс. Однак незадовго до зйомок третього фільму у 2003 році актор помер. Роль спершу запропонували Ієну Маккеллену, який зіграв схожого за характером героя у трилогії фільмів «Володар перснів», але він відмовився. Врешті-решт, на роль Дамблдора затвердили Майкла Гембона.

«Тюдори» (Джейн Сеймур)

Джейн Сеймур, суперницю Анни Болейн, спочатку грала ісландська актриса Аніта Брієм. Але після другого сезону вона покинула проєкт, тож її героїню у подальших сезонах грала Аннабелль Уолліс. Що цікаво, зовнішність Джейн Сеймур в серіалі стала іншою якраз після коронації.