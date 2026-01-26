Чорний гумор – це коли смішно, незручно і трохи соромно сміятися, але зупинитися неможливо. У цій добірці ZAXID.NET пропонує комедії без сентиментів і романтики, з цинізмом, абсурдом і персонажами, яким точно не варто співчувати. Ідеальний вибір для вечора, коли хочеться подивитися небанальний фільм та посміятися «без фільтрів».

«Смерть Сталіна» (2018)

The Death of Stalin

У 1953 році в себе на дачі вмирає радянський диктатор Йосип Сталін. За сюжетом, вождь вдавився, отримавши обурливу записку від піаністки Марії Юдіної, і острах його підлеглих зрушити з місця без наказу обернулася смертю. Найближче оточення вождя – Хрущов, Маленков, Мікоян, Берія, Молотов – починають перегони за владу – абсурдні, безглузді, що оголяє всі гріхи, на яких будувався політичний режим Сталіна.

«Залягти на дно в Брюгге» (2008)

In Bruges

Рей і Кен працюють найманими вбивцями. Одного разу Рей отримує завдання, яке не може виконати належним чином. Його шеф Гаррі відправляє його за межі Англії – в бельгійське містечко Брюгге. Рей має пробути там два тижні, поки не стихне галас. Але в Брюгге все йде не за планом.

«Фарґо» (1996)

Fargo

Невдаха-бізнесмен Джері живе у містечку Фарґо та торгує автомобілями. Він вирішив заробити грошей, інсценувавши викрадення власної дружини й найнявши для цього бандитів. За 80 тисяч доларів він розраховував «викупити» її за гроші багатого тестя. Гроші та дружину після вдалої оборудки він хотів залишити собі. В останній момент Джеррі намагався скасувати аферу, але було запізно.

«Смерть єдинорога» (2025)

Death of a Unicorn

Елліот Кінтнер та його донька Рідлі випадково збивають на смерть єдинорога, прямуючи на зустріч із керівником батька Деллом Леопольдом та його родиною. Вони відвозять тіло до притулку, що належить великій фармацевтичній компанії, і невдовзі вчені виявляють, що тіло єдинорога, кров і, головне, ріг наділені надприродними лікувальними властивостями, які Леопольди прагнуть використовувати у своїх цілях. Однак, заглибившись у дослідження, вони виявляють смертельно небезпечні наслідки своїх дій.

«Розгадка» (1985)

Clue

Троє чоловіків і троє жінок, не знайомих раніше, отримують запрошення від містера Бодді та збираються в його маєтку. В листі-запрошенні вказано, що вони мають використовувати псевдоніми. Гостей зустрічають дворецький Водсворт, покоївка і кухарка. Вечеря починається без господаря, який з’являється лише під завершення вечора. Виявляється, зв’язок між присутніми все ж є – всі вони об’єкти шантажу. Бодді запевняє, що навіть поліція не зможе перешкодити йому розкрити таємниці шістки. Альтернатива викриттю – вбивство Водсворта. Для цього шантажист видає своїм жертвам різні предмети: від труби до пістолета.