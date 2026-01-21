Часто, дивлячись кіно, хочеться просто розслабитися й посміятися, не занурюючись у драми, складні стосунки чи романтичні переживання. Ідеальний вибір для таких днів – легкі комедії з чистим гумором, абсурдними ситуаціями й без зайвих емоцій. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які не напружують.

«Ми – Міллери» (2013)

We’re the Millers

Після нещодавнього нападу місцевих хуліганів головний герой опиняється без свого єдиного джерела доходу. В нього не залишається іншого вибору, як самостійно перетнути кордон, аби поновити раніше втрачені запаси марихуани і розрахуватися з боргами. Та зробити це він може тільки тоді, коли матиме тимчасову родину. Зібравши абсолютно незнайомих між собою людей, він розпочинає свою далеку і небезпечну пригоду.

«Мачо і ботан» (2012)

21 Jump Street

Двоє друзів вдають крутих хлопців і отримали значки поліцейських. Однак будні правоохоронців і щоденне нудне патрулювання ділянки на велосипедах виявилися зовсім не таким веселим заняттям, як вони очікували. Якось їм запропонували взяти участь у розробці групи для знешкодження небезпечних торговців наркотиками. Їх відібрати в цю справу, бо вони виглядають як старшокласники, а діяти під прикриттям вони мали в школі. Однак влитися в колектив підлітків виявилося зовсім не так просто.

«Сусіди. На стежці війни» (2014)

Neighbors

Фільм розповідає про протистояння молодої сім’ї Реднерів і представників студентського братства, які обрали їхній район для розташування своєї штаб-квартири. Сім’я не хоче миритися з галасливими сусідами, тож спершу вирішила налагодити з ними стосунки, показавши, хто тут головний. Однак це переростає в протистояння за виселення одного з сусідів.

«Загублене місто» (2022)

The Lost City

Після смерті чоловіка-археолога Лоретта Сейдж стає самітницею і зосереджується на написанні любовно-пригодницьких романів за участю доктора Анджели Лавмор та безстрашного мисливця за скарбами Деша МакМегона, чию роль на всіх презентаціях та на обкладинці виконує актор і секс-символ сучасності Алан Кепрісон. Коли божевільний мільярдер Ебігейл Фейрфакс викрадає Лоретту, плануючи з її допомогою розшукати скарби загубленого міста, Алан, упевнений, що здатний бути героєм не лише в художніх романах, наважується на небезпечну рятувальну місію.

«Загадкове вбивство»

Murder Mystery

Одрі і Нік одружені 15 років. Дружина працює перукаркою в невеликому салоні краси, а її чоловік спробував себе в ролі детектива, втім провалив перевірку. Невдовзі пара має святкувати річницю, на честь якої Нік бере квитки в тур Європою. Під час польоту Одрі знайомиться з племінником відомого мільярдера, який запрошує її разом з чоловіком провести вікенд на яхті, де святкуватимуть весілля. Герої запрошення приймають, не підозрюючи, що незабаром стануть підозрюваними у вбивстві мільярдера.