Неякісну продукцію вже вилучили з логістичних складів ЗСУ та офісів підрядників

Правоохоронці викрили схему постачання Силам оборони гуртової партії бракованого спорядження на 60 млн грн. Організатором схеми виявився генеральний директор однієї з оборонних компаній Запоріжжя. Про це повідомили пресслужби Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора в п’ятницю, 16 січня.

За даними слідства, у 2024 році посадовець, зловживаючи службовим становищем, забезпечив участь підконтрольного підприємства у двох державних тендерах на постачання засобів індивідуального захисту для сухопутних підрозділів ЗСУ. Ідеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок.

Проведена експертиза встановила, що ця амуніція непридатна для використання як у навчальних, так і в бойових умовах. Попри це, організатор схеми отримав всю суму бюджетних коштів за поставлену продукцію.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта правоохоронці виявили документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває за межами України, тривають заходи для оголошення його в розшук, повідомили в ОГП.

Усю партію бракованого спорядження вже вилучили з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників. Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до оборудки особи.