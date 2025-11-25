Правоохоронці оголосили підозру директору та власнику приватного товариства, яке не поставило українській компанії партію дронів для виконання держзамовлення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 25 листопада.

Слідчі з’ясували, що у 2024 році директор товариства пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник перерахувала на рахунки підприємства 28 млн грн, розраховуючи на швидке постачання необхідної техніки.

Отримані гроші директор перевів в долари й через фіктивні структури переказав на рахунок компанії у Словаччині.

До реалізації схеми фігурант також залучив свого батька, який є власником товариства.

«Останній контактував із замовниками, представлявся підприємцем та створював видимість реальної діяльності, що сприяло незаконному заволодінню коштами», – ідеться в повідомленні.

Обоє підозрюваних перебувають за кордоном та оголошені в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.