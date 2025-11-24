Більшість доходу з дронів за завищеними цінами компанія передавала на китайські рахунки

Чеська компанії Reactive Drone продавала українській армії дрони за цінами, завищеними у 10-20 разів. Компанія також не сплатила податки на доходи в Чехії, йдеться у розслідуванні Radiožurnál, опублікованому 24 листопада на сайті iRozhlas.

За даними медіа, компанію Reactive Drone заснували в червні 2022 року. У 2023 році компанія продала Україні китайські дрони у 10 разів дорожче, ніж придбала їх, а у 2024 році – вже у 20 разів дорожче. Які саме моделі дронів компанія постачала Україні, розслідувачі не уточнюють.

Співрозмовник журналістів, ознайомлений з розслідуванням, повідомив, що протягом двох років компанія придбала дрони на 36 млн крон (близько 1,7 млн доларів), а продала їх Силам оборони на 692 млн крон (понад 33 млн доларів).

За даними поліції, компанія не хотіла платити податок на прибуток і перерахувала більшу частину грошей (638 млн крон) на китайські рахунки. Директору та бухгалтерці компанії повідомили про підозри в ухиленні від сплати податків.

Radiožurnál повідомило, що у 2025 році компанія продовжила ту саму модель перепродажу дронів, але у ще більших обсягах, тож сума збитків збільшиться.

На момент публікації сторона захисту обвинувачених не пояснила, чому чеська компанія продавала українській армії дрони з такою великою націнкою. У пресслужбі Міноборони України ситуацію також не коментували.