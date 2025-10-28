Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній. Держпосадовці організували масштабну оборудку під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, повідомили в пресслужбі НАБУ 28 жовтня.

За даними слідства, після ухвалення змін до державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку отримала 30 млрд грн на закупівлю БпЛА.

Своєю чергою керівник одного з департаментів Держспецзв’язку організував схему, що передбачала постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.

Таким чином, у травні-вересні 2023 року Держспецзв’язку придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

Прокурори вже наклали арешт на понад 4 млн доларів на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.