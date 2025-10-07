Службовцеві загрожує до 6 років ув’язнення

Правоохоронці передали до суду справу посадовця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, якого звинувачують у закупівлі комплектів комутаторів за завищеними цінами. Підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 7 жовтня, службовець відповідав за закупівлю комутаторів для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів ДСНС.

«Посадовець не провів аналізу ринку та не перевірив достовірність цінових пропозицій. Внаслідок цього приватна компанія отримала з бюджету надлишкову суму коштів. За висновком експерта, ціна тендеру була завищеною на 952 тис. гривень від середньоринкової», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За матеріалами судового реєстру, йдеться про помічника начальника Головного управління з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Системи 112 ГУ ДСНС у Закарпатській області, який проводив закупівлю комутаторів у 2022 році. За інформацією НАЗК, у той час цю посаду займав Іван Рошко. Контактна особа з цим прізвищем значиться і в тендері на Prozorro, вартістю майже 2,6 млн грн.

Підряд виграла київська компанія ТОВ «ІТ-Інтегратор», яка належить бізнесменці Надії Омельченко.

Разом з обвинувальним актом посадовця ДСНС до суду скеровано позов про відшкодування заподіяних збитків. 29 вересня суд наклав арешт на половину будинку підозрюваного, вартістю 3,4 млн грн. За зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), йому загрожує до 6 років позбавлення волі.