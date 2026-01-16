21-річний оборонець вперше виступатиме за межами України

Центральний захисник «Руху» Богдан Слюбик став гравцем «Пардубіце», повідомляє офіційний сайт чеського клубу. 21-річний оборонець підписав з новою командою контракт на 4,5 сезони. Вартість трансферу не розголошується, однак раніше ЗМІ заявляли, що українець обійдеться «Пардубіце» у 36 мільйонів чеських крон, що складає близько 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Слюбик – вихованець львівських «Карпат», де й розпочав професіональну кар’єру. У вересні 2020-го у статусі вільного агента перейшов у «Рух». Взимку 2025 року перебував на перегляді в «Динамо», але не вразив тодішнього головного тренера Олександра Шовковського. У поточному сезоні Богдан провів за «жовто-чорних» 17 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). Викликався в олімпійську збірну. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, «Пардубіце» після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Чехії на одинадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 21 очко.