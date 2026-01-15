Едсон знову виступатиме в УПЛ

Бразильський опорний півзахисник «Руха» Едсон став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». Деталі угоди не розголошуються, однак Transfermarkt заявляє про контракт до літа 2027-го. Новачок обійдеться «левам» у 400 тисяч євро.

27-річний легіонер приєднався до «Руха» в січні 2022 року з клубу «Байя». Відправлявся в оренди в бразильський «Атлетіко Гояніенсе» та мексиканський «Хуарес». Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

Також «Карпати» продовжили контракти з атакувальним півзахисником Артуром Шахом (на 1,5 сезона – до кінця 2028 року) і голкіпером Назаром Домчаком (до кінця 2029 року).

Нагадаємо, обидва гравці – вихованці академії« Карпат». Шах за головну команду «зелено-білих» дебютував 27 серпня 2022 року в матчі Першої ліги проти «Маріуполя». Дебютний гол за «левів» хавбек забив 30 жовтня цього ж року у ворота «Буковини». Цікаво, що саме Шах став автором першого мʼяча «Карпат» після повернення в УПЛ (у домашньому матчі проти «Кривбаса»).

Загалом за основу «Карпат» в УПЛ півзахисник провів 52 матчі, забив 3 голи і віддав 1 асист. Артур виступав за юнацьку збірну України, восени зіграв на чемпіонаті світу U-20, а також отримав виклик у молодіжну збірну. Transfermarkt оцінює 20-річного гравця у 500 тисяч євро.

Домчак дебютував за «Карпати-2» на професіональному рівні у 16-річному віці. За основну команду «зелено-білих» вперше зіграв 3 серпня 2025-го в матчі проти «Полісся». У поточному сезоні Назар провів за «Карпати» 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 18 голів (у 7 поєдинках відстояв «на нуль»). Викликався до юнацької та молодіжної збірних України. Transfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро.

Варто зазначити, що раніше «Карпати» підписали контракти з Марком Сапугою, Ростиславом Ляхом, Віталієм Холодом та Іллею Квасницею, повернули з оренди бразильця Стеніо і продали у «Полісся» Ігоря Краснопіра.