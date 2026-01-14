Ілля Квасниця спробує ще раз проявити себе у таборі «зелено-білих»

Півзахисник «Руха» Ілля Квасниця став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт «левів». 22-річний вінгер підписав з командою контракт на 2,5 сезони – до 30 червня 2028-го. Умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt новачок обійшовся «зелено-білим» в 1 млн євро.

Нагадаємо, Квасниця – вихованець «Буковини», де й розпочав професіональну кар’єру. У 2018 році перейшов у ФК «Львів», звідки у вересні 2020-го перебрався в «Рух». Взимку 2025-го «Карпати» орендували Іллю на другу половину сезону, але він не зміг проявити себе якнайкраще й у вересні повернувся до «Руха» (за який провів ще 12 матчів, оформивши один гол та один асист).

Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-17 до U-23). Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

Раніше «Карпати »оголосили нового головного тренера, підписали капітана «Руха» Марка Сапугу і продали в «Полісся» форварда Ігоря Краснопіра.

До слова, на зимову паузу «зелено-білі» пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок після 16-ти турів.