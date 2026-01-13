Марко Сапуга розпочинав свою кар'єру у структурі «левів»

«Карпати» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання півзахисника «Руха» Марка Сапуги. Терміни та умови угоди 22-річного хавбека з «зелено-білими» не розголошуються.

Нагадаємо, Марко народився в сімʼї ексфутболіста львівських «Карпат» Андрія Сапуги (зіграв 101 матч за «левів», відзначився 5 голами та допоміг команді 1998-го виграти бронзові медалі чемпіонату України). Сапуга-молодший є вихованцем УФК «Карпати». У вересні 2020-го року він підписав контракт з «Рухом». Спочатку виступав за команду U-19, з якою здобув золото юнацького чемпіонату України і грав у Юнацькій Лізі УЄФА.

В УПЛ дебютував 9 травня 2021-го в матчі проти СК «Дніпро-1». Загалом за «Рух» Сапуга провів 49 поєдинків, забив 1 гол і віддав 3 асисти. Крім того, Марко виступав за юнацьку (три матчі та один гол) і молодіжну збірні України (дві гри). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Карпати» пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок після 16-ти турів.