Священника затримали у жовтні 2025 року, коли він переправляв до Румунії двох чоловіків

Священник УПЦ МП, який на Буковині переправляв ухилянтів в Румунію, втік за кордон після оголошення йому підозри. Мова йде про настоятеля храму села Комарів Кельменецької громади Вадима Луцика. Про це ZAXID.NET розповів військовий капелан ПЦУ Роман Грищук. Цю інформацію нам підтвердили й особисті джерела в правоохоронних органах.

Вадим Луцик є митрофорним протоієреєм УПЦ МП та настоятелем храму на честь успіння пресвятої Богородиці в селі Комарів Кельменецької громади Чернівецького району. Правоохоронці затримали його на початку жовтня 2025 року, коли він разом зі спільником намагався переправити двох військовозобов’язаних чоловіків на авто в Румунію. За це священник вимагав та отримав від клієнтів 26 тис. євро.

Тоді в поліції розповіли, що клірик підшуковував ухилянтів і отримував від них гроші, а його спільник, бізнесмен з села Банчени, займався логістикою – організовував трансфер, проводив інструктажі тощо. Ухилянтів спершу привозили до Чернівців, а згодом доправляли до так званого «зеленого» кордону з Румунією поза межами пунктів пропуску. Далі військовозобов’язані мали самостійно пішки переходити на територію сусідньої країни.

Священнику та його спільнику оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Священнику загрожувало до семи років позбавлення волі. Однак представнику УПЦ МП вдалося втекти від правосуддя. Зробив він це через так званий «зелений» коридор поза межами прикордонних пунктів пропуску, зазначили джерела у правоохоронних органах.