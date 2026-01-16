Вміст пакета військової допомоги не розголошують

Фінляндія оголосила про надання Україні 31-го пакета військової допомоги на суму близько 98 млн євро. Пакет сформували з урахуванням найбільш нагальних потреб української сторони. Про це в п’ятницю, 16 січня, повідомило міністерство оборони країни.

«Цього разу ми склали пакет у прискореному режимі, щоб допомогти задовольнити найнагальніші потреби на цей час. Програма закупівель для підтримки України у вітчизняної оборонної промисловості також просувається згідно з планом на цей рік. Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти справедливому миру», – заявив міністр оборони Антті Хякканен.

У міноборони Фінляндії зазначили, що з оперативних міркувань та для гарантування безпечного доставлення допомоги, детальна інформація щодо складу, способу транспортування та графіка не розголошується.

Наголошується також, що під час формування пакета допомоги врахували як потреби України, так і наявні ресурси Збройних сил Фінляндії.

За даними міноборони країни, від початку повномасштабної агресії Росії Фінляндія передала Україні оборонної допомоги на близько 3,1 млрд євро.

До слова, у жовтні 2025 року Фінляндія заявила, що долучиться до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List зі закупівлі американського озброєння для України за гроші країн НАТО.