Наразі невідомо, скільки грошей на проєкт PURL планує витратити Фінляндія

Фінляндія долучиться до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List зі закупівлі американського озброєння для України за гроші країн НАТО. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Анрі Хаккянен в середу, 15 жовтня, передає фінський мовник Yle.

«Ми вважаємо, що для України надзвичайно важливо отримати критично необхідну зброю зі Сполучених Штатів», – сказав Хаккянен.

Міністр не уточнив, скільки грошей Фінляндія виділить на цей проєкт. Він наголосив, що зброя великої дальності є критично важливою для України й матиме очевидний вплив на хід війни. На думку Анрі Хаккянена, для досягнення миру західним країнам необхідно посилити підтримку України та ввести додаткові економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запровадили у липні 2025 року. Вона передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками з країн НАТО та Канадою. Проєкт передбачає регулярні пакети, кожен з яких коштує приблизно 500 млн доларів. Україна складає список зброї, яка їй найбільше потрібна.

16 вересня медіа повідомили, що адміністрація США Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансували союзники НАТО за новим механізмом PURL. За словами президента Володимира Зеленського, до пакетів ввійшли ракети для систем протиповітряної оборони американського виробництва Patriot і Himars.

10 жовтня Зеленський повідомив, що лише сім з 30 країн-партнерів використовують програму PURL для допомоги Україні.