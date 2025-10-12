Володимир Зеленський поспілкувався з Емманюелем Макроном про оборонні спроможності України

У неділю, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови вони обговорили посилення протиповітряної оборони України та розширення програми PURL із закупівлі американського озброєння за гроші країн НАТО, повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Зеленський подякував Макрону за те, що Франція активно допомагає Україні та наголосив на потребі України у додаткових системах ППО та ракет до них.

«Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти», – повідомив Зеленський.

Зокрема, президенти також обговорили розширення програми PURL. За словами Зеленського, вже триває робота з розширення програми.

Нагадаємо, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками з країн НАТО та Канадою. Ініціативу запровадили у липні 2025 року.

Окрім телефонної розмови з Емманюелем Макроном Володимир Зеленський вже вдруге за добу поспілкувався з американським президентом Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорили можливість посилення української ППО та далекобійні спроможності України.