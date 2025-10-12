Президент назвав другу розмову із Трампом продуктивною

Президент України Володимир Зеленський вдруге за добу провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови лідери країн обговорили ППО, енергетику та далекобійні спроможності України, повідомив у неділю, 12 жовтня, Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, друга розмова з Трампом була «теж дуже продуктивною». Нагадаємо, під час спілкування з американським президентом Володимир Зеленський поінформував його про російські удари по Україні та обговорив із Трампом можливість посилення української ППО.

«Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що домовився із Трампом продовжити розмову та розповів про підготовку команд для переговорів. На момент публікації Дональд Трамп не коментував розмову з Володимиром Зеленським.

Згодом президент України розповів, що говорив із Трампом про передачу нових систем ППО Patriot та інших установок. Під час розмови лідери також підняли тему передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

«Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам “томагавки”, це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня Зеленський також мав телефонну розмову з Трампом. Тоді він повідомив, що мав «хорошу й дуже продуктивну» розмову з Трампом, привітав його із забезпеченням угоди на Близькому Сході та обговорив російські удари по українській енергетиці.