США затвердилм перші дві поставки озброєнь Україні за механізмом PURL

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансували союзники НАТО. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомило агентство Reuters.

За даними журналістів, заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі затвердив перші дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 млн доларів за новим механізмом PURL.

«Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у рамках механізму PURL, Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Згодом члени Альянсу спрямовують гроші на спеціальний рахунок НАТО, і зброю для українських військових закуповують безпосередньо у США.

Про цю ініціативу президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили 14 липня. Вони наголошували, що програма забезпечить швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

5 серпня Швеція, Норвегія та Данія повідомили, що виділять 486 млн доларів на озброєння України через ініціативу PURL. 13 серпня Латвія також приєдналась до ініціативи, заявивши, що надасть щонайменше 2 млн євро. Бельгія заявила, що в рамках програми надасть 100 млн євро.

За даними OSINT-дослідника Jeff21461, станом на 29 серпня у межах механізму PURL залучили 2,2 млрд доларів.