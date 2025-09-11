За документ проголосував 231 конгресмен

У середу, 10 вересня Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму 892,6 млрд доларів. У документі передбачено 400 млн дол. на військову допомогу Україні. Про це повідомила газета The New York Times.

За документ проголосував 231 конгресмен, проти висловилися 196. У The New York Times відзначили, що голосування пройшло майже повністю за партійними лініями та показало, як республіканці перетворили щорічний оборонний документ на інструмент просування своїх консервативних соціальних ідей

Відомо, що законопроєкт передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям. Водночас цим документом забороняють надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності.

Однак попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт передбачає виділення 400 млн доларів на ініціативу щодо допомоги Києву в галузі безпеки. «Ініціатива сприяння безпеці України» передбачає укладання контрактів із виробниками озброєнь, а не передачу техніки безпосередньо зі складів США. При цьому у документі зазначено, що оборонне відомство США буде звітувати Конгресу, якщо адміністрація президента Дональда Трампа пануватиме скасувати або призупинити допомогу.

Нагадаємо, Державний департамент США у четвер, 28 серпня, схвалив продаж Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та супутнього обладнання. Сума контракту становить близько 825 млн доларів.