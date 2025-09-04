Скорочення безпекової допомоги з боку США може торкнутися Литви, Латвії та Естонії

Сполучені Штати Америки поступово відмовляються від фінансування безпекових програм, пов’язаних із оснащенням армій країн Європи, які межують з Росією. Про це країни ЄС вже поінформували в Пентагоні, повідомило 4 вересня Financial Times із посиланням на звіт та неназване джерело.

Співрозмовник газети повідомив, що скорочення безпекових програм пов’язано з продовженням зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа «Америка понад усе», в межах якої США скорочують іноземну допомогу та вимагає від країн ЄС покривати більшу частину витрат на власні армії.

Серед ключових одержувачів фінансування на навчання та оснащення збройних сил – Литва, Латвія та Естонія, які неодноразово висловлювали занепокоєння щодо можливої російської агресії проти них. Фінансування передбачене до вересня 2026 року, проте адміністрація Трампа вимагає не продовжувати програму.

За даними співрозмовника видання, Трамп підписав указ про переоцінку та реорганізацію іноземної допомоги у перший день свого терміну.

«Ці дії були скоординовані з європейськими країнами відповідно до указу та давнього акценту президента на забезпеченні того, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону», – повідомило джерело.

Водночас сенаторка від демократів Джин Шахін розкритикувала рішення, заявивши, що воно підриває обороноздатність ЄС та американської армії – на думку сенаторки, скорочення підготовки солдатів союзників погіршить ситуацію США, якщо їхній армії доведеться воювати пліч-о-пліч.