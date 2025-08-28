Росія чи її посередники запускають розвідувальні дрони над маршрутами постачання зброї з США та інших країн у східній частині Німеччини. Про це повідомила у четвер, 28 серпня, газета New York Times із посиланням на американських та західних чиновників.

Співрозмовники видання розповіли, що німецькі та американські чиновники обговорювали спроби російських диверсій. Зокрема, йшлося про пожежі на складах у Великій Британії, напад на дамбу в Норвегії, спроби перерізати кабелі під Балтійським морем та низки операцій, покликаних підірвати підтримку України.

Попри те, що кількість російських диверсій після 2024 року значно зменшилася, росіяни зберігають здатність вербувати людей для атак по Європі. Зокрема, агенти можуть здійснювати диверсії за допомогою дронів.

Так, американські та європейські військові занепокоєні польотами дронів у Німеччині – за даними співрозмовників видання, країна нарощує системи боротьби з БпЛА на військових базах, оскільки над ними стали дедалі частіше з’являтися російські безпілотники. Водночас американські посадовці, які теж підтвердили подібні польоти, заявили, що не можуть відстежити їхнє походження, але вважають, що дронами могли керувати росіяни чи люди, які працюють на розвідку РФ.

За даними NYT, деякі з дронів, зафіксованих над маршрутами військового постачання в Німеччині, були виготовлені в Ірані. На думку німецької розвідки, деякі з зафіксованих польотів могли здійснити з кораблів у Балтійському морі.