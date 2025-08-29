США вважають, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих ракет у свої збройні сили

Державний департамент США у четвер, 28 серпня, схвалив продаж Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та супутнього обладнання. Сума контракту становить близько 825 млн доларів.

Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США зазначило, що Україна планує придбати до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), таку ж кількість навігаційних систем GPS та INS із модулем захисту від підміни (SAASM), Y-Code або M-Code.

Пакет постачання також передбачає:

контейнери для ракет,

пілони для підвішування,

комплектуючі та допоміжне обладнання,

запасні частини, витратні матеріали,

послуги з ремонту та повернення,

програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання,

апаратне забезпечення системи планування місій,

постачання та підтримка секретного програмного забезпечення,

секретні та несекретні публікації та технічна документація,

навчання персоналу та навчальне обладнання,

транспортна підтримка,

дослідження та опитування,

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників,

інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

У Держдепі заявили, що цей контракт сприятиме реалізації зовнішньої політики США та посилить національні інтереси безпеки, а також забезпечить Україну технологіями для ефективного самозахисту й регіональної стабільності. США вважають, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих ракет у свої збройні сили.

Загальну вартість контракту оцінюють в 825 млн доларів.

«Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ERAM – це авіаційна крилата ракета, що використовується як повітряна зброя класу «повітря-поверхня». Ракети мають дальність 450–460 км, вони стійкі до радіоелектронної боротьби і можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27. ERAM здатна знищувати не лише літаки й крилаті ракети, а й балістичні цілі на завершальному етапі польоту. Завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення і цілевказання від корабельного радара SM-6 ефективно працює на великих відстанях та високих швидкостях.

24 серпня газета Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників повідомляла, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні ракет ERAM. За їхніми даними, вони мають прибути в Україну приблизно за шість тижнів.

Нагадаємо, 21 серпня Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той заборонив Україні застосовувати надану американську зброю для ударів вглиб Росії. У своєму дописі Трамп порівняв заборону Україні завдавати ударів по Росії із «чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі».