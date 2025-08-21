Дональд Трамп заявив, що за обмежень Байдена в України «немає шансів на перемогу»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував адміністрацію попереднього президента Джозефа Байдена за те, що вона забороняла Україні здійснювати удари по території Росії. У четвер, 21 серпня, у новому пості у своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що таким чином не можна виграти війну та додав, що «попереду цікаві часи».

У своєму дописі Трамп порівняв заборону Україні завдавати ударів по Росії із «чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі». За словами Трампа, в такому випадку «шансів на перемогу немає».

«Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні бити у відповідь, лише захищатися. І як воно вийшло? У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом — нульовий шанс. Цікаві часи попереду», – написав Трамп.

Нагадаємо, до травня 2024 року адміністрація Джо Байдена накладала обмеження на застосування переданої Силам оборони України американської зброї – нею не можна було завдавати ударів углиб Росії. Після наступу росіян на Харківщину навесні 2024 року Байден частково зняв обмеження, дозволивши застосовувати американське озброєння у прикордонних районах Росії, що межують з Харківщиною.

Згодом Дональд Трамп опублікував світлину, на якій порівняв свою зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним із експрезидентом США Річардом Ніксоном та очільником СРСР Микитою Хрущовим. На першому фото Трамп вказує пальцем на Путіна під час переговорів, а на другому – кадр знаменитих «кухонних дебатів», на якому Ніксон так само вказує пальцем на Хрущова.

Світлина, опублікована Трампом

Нагадаємо, «кухонні дебати» відбулися у липні 1959 року, коли під час відкриття Американської національної виставки, де розмістили модель американського будинку із новою технікою та кухнею. Тоді Ніксон та Хрущов, які були на виставці, вступили у дискусію щодо того, що краще – капіталізм чи соціалізм.