У Білому домі схвалили поставки ракет приблизно за шість тижнів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Аерики Дональда Трампа схвалила продаж Україні понад 3000 авіаракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Озброєння може надійти приблизно за шість тижнів, повідомило у суботу, 23 серпня, The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними газети, військовий пакет із 3350 авіаракетами коштував 850 млн доларів та переважно фінансується європейськими країнами. Окрім ракет, пакет включає інші позиції, проте які саме, у виданні не уточнили.

Зазначається, що передачу пакета озброєння відклали до закінчення зустрічей Трампа, російського диктатора Владіміра Путіна та українського президента Володимира Зеленського. Водночас застосування ракет, які закупили для України, може потребувати додаткового дозволу Пентагону – чи його вже видали, WSJ не повідомило.

Defence Express повідомляло, що ракети ERAM матимуть бойову частину масою 260 кг та дальність 463 км. Швидкість польоту такого озброєння – 763 км/год. Точність влучання – до 10 м.

Нагадаємо, 21 серпня Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той заборонив Україні застосовувати надану американську зброю для ударів вглиб Росії. У своєму дописі Трамп порівняв заборону Україні завдавати ударів по Росії із «чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі», а також заявив, що попереду – «цікаві часи».