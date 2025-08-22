Національна розвідка США перестала ділитися з партнерами даними щодо переговорів України та Росії

Сполучені штати Америки припинили обмінюватися даними щодо мирних переговорів України та Росії. Відповідний наказ видала директорка національної розвідки США Тулсі Габбар. Про це у четвер, 21 серпня, повідомила американська телерадіокомпанія CBS News.

Відповідно до директиви, підписаної Тулсі Габбар 20 липня, забороняється ділитися будь-якою розвідувальною інформацією щодо мирних переговорів між Україною та Росією з розвідками союзників США. Йдеться, зокрема, про альянс «Пʼяти очей» – розвідувальне агентство, створене після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Директива класифікує всю аналітику та інформацію, пов'язану з мирними переговорами між Росією та Україною, як NOFORN – заборонену для поширення за кордон, тобто дані не можна передавати жодній іншій країні чи іноземцям. Водночас документ не забороняє ділитися військовими розвідданими, ще не стосуються переговорного процесу.

За словами колишнього співробітника національної безпеки США Сем Віноград у коментарі для CBS News пояснив, що таке рішення може мати негативні наслідки.

«Якщо наші партнери з “П’яти очей” вважають, що їм відмовляють у доступі до ключової інформації, вони можуть вирішити створити нові структури та канали без нас. Відсутність повноцінної співпраці з нашими найближчими партнерами може призвести до того, що вони обговорюватимуть питання, що впливають на нашу національну безпеку, без нашої участі та не враховуватимуть нашу думку», – зазначив Сем Віноград.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Дональд Трамп провів зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним, що відбулася на військовій базі у штаті Аляска. За словами глави Білого дома, вони досягли прогресу, однак не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів.

У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп зустрівся у Вашингтоні з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після цього саміту Трамп заявив, що розпочинає підготовку зустрічі Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна.